Com desfalques, Santos encara o Bragantino atrás da segunda vitória no Paulistão

22/01/2018 | 07:30



A temporada de 2018 acaba de começar, mas o Santos já precisa lidar com os desfalques. Nesta segunda-feira, o time recebe o Bragantino, às 20 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, na conclusão da segunda rodada do Campeonato Paulista, e não poderá contar com dois jogadores considerados titulares absolutos: o zagueiro Lucas Veríssimo e o atacante Bruno Henrique.

Os dois atletas se lesionaram na partida de estreia do Santos na competição - a vitória por 3 a 0 sobre o Linense, na quarta-feira passada, fora de casa. E neste mesmo compromisso, o técnico Jair Ventura indicou quais serão os seus substitutos: Luiz Felipe formará a dupla de zaga com David Braz após Lucas Veríssimo sofrer contusão na coxa, enquanto que Arthur Gomes ganhará uma oportunidade de começar jogando no setor ofensivo por causa da lesão na retina do olho de Bruno Henrique.

Após perder três referências do elenco - Zeca, Ricardo Oliveira e Lucas Lima -, a ausência de mais dois titulares poderia significar um Santos esfacelado para o seu segundo compromisso no Paulistão. O desempenho na rodada inicial do torneio, porém, deu confiança ao elenco de que é possível ter sucesso nesta fase de transição.

Afinal, embora seja visto como o time grande do Estado sob mais desconfiança, foi o Santos quem conseguiu o resultado mais dilatado na sua estreia no Paulistão, com uma atuação segura em Lins (SP), refletindo, em parte, o estilo de jogo que Jair Ventura pretende implementar no time em 2018.

E isso trouxe esperança de jogadores pouco renomados possam dar conta do recado em um time que sofre com problemas financeiros para se reforçar com grandes nomes. É o caso do argentino Vechhio, que ditou o ritmo do jogo em Lins, mas também de Arthur Gomes, autor de dois gols na estreia, e do centroavante Rodrigão, que também deixou a sua marca e tenta conquistar seu espaço enquanto o clube não finaliza as negociações para se reforçar com Gabriel Barbosa, o Gabigol.

"Quem entrar vai precisar dar conta do recado. Se o professor optar por mim nesses próximos jogos eu estarei preparado. Estou à disposição e vou continuar trabalhando firme para agarrar as oportunidades. No futebol todo dia você precisa mostrar serviço. Não pode ficar acomodado ou relaxar. Sou um menino que trabalha bastante e vou continuar com o mesmo foco para estar sempre evoluindo", disse Arthur Gomes.

O jogo desta segunda-feira contra o Bragantino também representa o reencontro do Santos com a Vila Belmiro. Sempre encarado como uma caldeirão que dava ares de imbatível ao clube em anos recentes, o estádio perdeu parte desta aura em 2017, com alguns resultados decepcionantes como a eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores perante o Barcelona, de Guayaquil (Equador), e derrotas em clássicos contra Palmeiras e São Paulo, além de públicos pequenos.

Para 2018, a expectativa é de que o Santos atue menos vezes na sua tradicional casa, pois o presidente José Carlos Peres prometeu levar mais jogos para o Pacaembu e começou a cumprir a proposta ao marcar o jogo contra o Ituano, agendado para o próximo domingo, no estádio paulistano. Assim, a partida contra o Bragantino é uma ótima oportunidade para o santista da Baixada acompanhar o "novo" time, pois o próximo compromisso na Vila Belmiro será apenas em 14 de fevereiro diante do São Caetano.