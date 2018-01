Messi e Suárez brilham, Barça goleia Betis e amplia vantagem na ponta do Espanhol

21/01/2018 | 20:04



O título do Campeonato Espanhol parece mesmo ser questão de tempo para o Barcelona. Invicto na competição, o time catalão resolveu o jogo no segundo tempo com show de Messi e Luis Suárez e venceu mais uma neste domingo. Desta vez a vítima foi o Betis, que acabou goleado em sua casa por 5 a 0, em Sevilha, pela 20.ª rodada - a primeira do segundo turno.

Rakitic abriu o placar e, claro, Messi e Suárez, duas vezes cada, também balançaram as redes. A 17.ª vitória, construída com todos os gols no segundo tempo, deixa o Barcelona com 54 pontos, ainda mais longe do Atlético de Madrid, segundo colocado que soma 43. Em relação ao rival Real Madrid, último time dentro da zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa, a diferença é de incríveis 19 pontos. O Betis, dono de uma campanha digna, caiu três posições e agora ocupa o 11.º lugar, com 27.

Com mais dois gols neste domingo, Messi chega à marca impressionante de 19 gols em 20 jogos no Campeonato Espanhol e lidera a artilheira com folga. O companheiro de time Luis Suárez, agora com 15 tentos, é o segundo da lista.

Na primeira etapa, o Barcelona não foi o time que tem sido nas últimas rodadas, muito por conta da forte marcação do Betis. Mesmo assim, a equipe da Catalunha chegou bastante no ataque, mas parou na maioria das vezes no goleiro Adán, até então nome do jogo.

Se no primeiro tempo faltou gols, no segundo sobrou. Com Messi e Suárez em sintonia, não tem defesa que suporte a pressão. Quem abriu o placar, no entanto, foi o meia Rakitic. Aos 13 minutos, ele recebeu bom passe de Luis Suárez e avançou livre para bater na saída de Adán e fazer o seu primeiro gol no campeonato.

A partir de então, o show ficou por conta da dupla Messi- Luis Suárez, detentora de 34 gols no torneio. No primeiro gol, o argentino contou com a colaboração da zaga do Betis, que saiu jogando mal. Busquets foi esperto e rolou para Messi, que carregou a bola e bateu cruzado para fazer o segundo do Barcelona.

O terceiro e o quarto gols, de Luis Suárez e Messi, na ordem, tiveram a marca e a assinatura de cada um e foram dois golaços: o terceiro saiu de um belo voleio de Suárez, como é característico do uruguaio, e o quarto na forma preferida de Messi marcar, isto é, arrancada com a bola grudada no pé esquerdo, dribles curtos e finalização rasteira certeira.

O quinto gol que liquidou a fatura saiu novamente dos pés do atacante uruguaio e contou com a participação de Messi. O argentino arrancou para o meio e acionou o uruguaio na esquerda. De primeira, Luis Suárez acertou o gol em cheio e fechou a goleada.

CELTA VENCE E SOBE - Mais cedo, o Celta, de virada, conseguiu uma importante vitória sobre a Real Sociedad, fora de casa, por 2 a 1. Iago Aspas e Maximiliano Gomez fizeram os gols do triunfo. O time do País Basco poderia ter melhor sorte se o atacante brasileiro Willian José, que marcou o gol, não tivesse perdido um pênalti na segunda etapa.

Com o resultado, em termos de classificação, ninguém se deu tão bem na rodada como o Celta. O time de Vigo subiu quatro posições e foi para a sétima posição, encostado na zona de classificação para a Liga Europa, com 28 pontos. O Real Sociedad tem 23 e é o 15.º.