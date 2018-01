Com gol de Borja, Palmeiras derrota o Botafogo e ganha a segunda no Paulistão

21/01/2018 | 19:18



Com um gol do centroavante colombiano Borja no início do segundo tempo, o Palmeiras derrotou o Botafogo por 1 a 0, neste domingo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

A vitória levou o time alviverde à liderança isolada do Grupo C com seis pontos, dois à frente de Novorizontino e São Bento. O Botafogo acumula a segunda derrota, na lanterna do Grupo D, e, por ora, na zona do rebaixamento.

Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Red Bull Brasil, nesta quinta-feira, às 21 horas, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Na quarta, o Botafogo tenta a primeira vitória contra o Novorizontino, às 19h30, novamente diante da sua torcida no estádio Santa Cruz.

Botafogo e Palmeiras fizeram um primeiro tempo fraco. Raras foram as chances de gols, muito toque de bola e pouca objetividade. É verdade que o forte calor na cidade de Ribeirão Preto, aliado ao início de temporada e ao preparo físico fora do ideal dos jogadores, contribuíram para o jogo sonolento.

O time do interior teve apenas duas chances. Aos 25 minutos, Dodô cobrou falta, o goleiro Jailson deu rebote e Antônio Carlos afastou o perigo. Dois minutos depois, Lelê arrancou no contra-ataque e rolou para Bruno Moraes, que, na entrada da área, chutou de primeira, mas a bola passou raspando o travessão.

A única chance de perigo do Palmeiras na etapa inicial veio apenas aos 44 minutos. Willian dominou na entrada da área, arriscou de longe e Thiago Cardoso espalmou. Muito pouco para um time qualificado, técnico e que atuou com três atacantes.

No segundo tempo, o Palmeiras começou mais rápido e envolvente e logo abriu o placar, o que seria o único gol do jogo. Aos 8 minutos, em uma saída errada da defesa do Botafogo, Willian entrou na área pela direita e cruzou rasteiro para Borja rolar para o gol.

Mesmo em desvantagem, o Botafogo não saiu para o ataque. O técnico Léo Condé bem que tentou, fez as três alterações no time e trocou seus dois atacantes, mas o time de Ribeirão Preto permaneceu inerte, respeitou demais o adversário, teve medo de levar mais gols e não levou perigo a Jailson.

Aos 39 minutos, Lucas Lima ainda acertou o travessão, após uma bela cobrança de falta. Durante o jogo, o meia teve bom aproveitamento nos passes, uma de suas características, mas, assim como os demais companheiros de time, não impôs um ritmo intenso sob o forte calor de Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 x 1 PALMEIRAS

BOTAFOGO - Thiago Cardoso; Diego Tavares, Naylhor, Plínio e Peri; Serginho (Danielzinho), Diones, Willian Oliveira e Dodô; Lelê (Everton Heleno) e Bruno Moraes (Jheimy). Técnico: Léo Condé.

PALMEIRAS - Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis; Felipe Melo (Thiago Santos), Tchê Tchê e Lucas Lima (Bruno Henrique); Willian, Borja (Keno) e Dudu. Técnico: Roger Machado.

GOL - Borja, aos 8 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Não houve.

ÁRBITRO - Raphael Claus (Fifa).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).