Atlético-MG faz 3 em menos de 20 minutos e ganha pela primeira vez no Mineiro

21/01/2018 | 19:11



Em sua partida de estreia diante de sua torcida em 2018, no estádio Independência, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro precisou de apenas 20 minutos para conquistar a sua primeira vitória no Campeonato Mineiro. Pela segunda rodada, o time alvinegro derrotou o Democrata, de Governador Valadares, por 3 a 0 e já está entre os primeiros colocados da competição. O destaque foi o volante Elias, autor de dois gols.

Com o resultado positivo, o Atlético Mineiro chegou aos quatro pontos - empatou na estreia com o Boa por 0 a 0, em Varginha (MG), na última quinta-feira. O time alvinegro está empatado na pontuação com o rival Cruzeiro, o próprio Boa e a Caldense. Derrota pela equipe de Poços de Caldas (MG) na estreia, o Democrata segue sem pontuar, dentro da zona de rebaixamento.

A terceira rodada do Campeonato Mineiro será disputada neste meio de semana. O Atlético Mineiro jogará na quinta-feira, às 18h30, contra o Villa Nova, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG). Um dia antes, às 20 horas, o Democrata enfrentará o Boa, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).

Em campo, o Atlético Mineiro dominou as ações na parte ofensiva e resolveu a partida nos primeiros 20 minutos. De forma arrasadora, marcou três gols e acabou com qualquer estratégia defensiva da equipe de Governador Valadares.

Logo aos oito minutos, o primeiro gol de Elias. O meia venezuelano Otero cobrou com força uma falta pelo lado esquerdo. Na primeira trave, o volante se movimentou bem, saiu da marcação e desviou a bola de cabeça, matando as chances de defesa do goleiro Ramon.

Sem deixar o Democrata respirar, o Atlético Mineiro marcou o segundo gol na sequência. Aos 12 minutos, o equatoriano Cazares avançou com velocidade pela esquerda e cruzou na segunda trave. O meia Roger Guedes, com categoria, bateu de primeira para as redes.

Pouco depois, aos 18 minutos, o terceiro. E novamente com Elias. Na jogada, Róger Guedes recebeu a bola perto da área e viu a passagem de Otero, invadindo a área. O venezuelano cruzou na segunda trave e Cazares ajeitou de cabeça para o volante, que dominou e chutou com força para o gol.

A partir de então, os jogadores do Atlético Mineiro esfriaram a partida e se pouparam por causa do forte calor em Belo Horizonte. O Democrata começou a se soltar um pouco mais e chegou a mandar uma bola na trave do goleiro Victor, mas nada que alterasse a tranquila vitória atleticana.