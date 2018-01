Estátua da Liberdade e Ilha Ellis reabrirão com recursos do Estado de Nova York

21/01/2018 | 18:34



A Estátua da Liberdade e Ilha Ellis estarão abertas para os visitantes segunda-feira, com o Estado de Nova York assumindo a remuneração dos funcionários públicos federais que trabalham nesses locais. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, fez o anúncio na tarde deste domingo. Os dois locais haviam sido fechados devido à paralisação do governo federal.

Cuomo, do Partido Democrata, disse que os locais são vitais para a indústria de turismo do Estado, então o governo estadual gastará cerca de US$ 65.000 por dia para os funcionários federais continuarem trabalhando. Ele assinalou que a receita a ser obtida com os visitantes mais do que compensa os custos.

Segundo ele, o Estado assumirá a despesa durante toda a duração da paralisação do governo, e os dois locais ficarão abertos todos os dias. Nova York fez o mesmo acordo em 2013, durante a última paralisação do governo dos EUA. Fonte: Associated Press.