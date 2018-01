Afeganistão: número de mortes em ataque a hotel sobe para 18

21/01/2018 | 18:01



O número de mortes no ataque do Taleban ao Hotel Intercontinental na capital do Afeganistão, Cabul, subiu para 18, incluindo 14 estrangeiros. As forças de segurança atuaram por mais de 13 horas antes de o último agressor ser morto neste domingo.

O hotel de luxo que foi alvo do ataque é popular entre estrangeiros e autoridades afegãs. O porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish, disse que os 18 mortos incluíam 14 estrangeiros e um funcionário de telecomunicações da província de Farah que estava participando de uma conferência.

Danish afirmou que 11 dos 14 estrangeiros mortos eram funcionários da KamAir, uma companhia aérea privada afegã. A KamAir também apresentou uma declaração dizendo que alguns de seus voos foram interrompidos por causa do ataque.

Um cidadão ucraniano foi morto no atentado, de acordo com Vasyl Kyrylych, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia. A breve declaração de Kyrylych no Twitter não deu mais detalhes.

Dez outras pessoas, incluindo seis das forças de segurança do país, ficaram feridas e mais de 150 pessoas, incluindo 41 estrangeiros, foram resgatados do hotel, segundo Danish.

O Taleban reivindicou o ataque, que começou por volta das 21h de sábado (horário local), dizendo que cinco homens armados com coletes suicidas tinham como alvo estrangeiros e autoridades afegãs. O porta-voz do Taleban Zabihullah Mujahid disse que os insurgentes inicialmente planejaram atacar o hotel na noite de quinta-feira, mas adiaram o ataque porque havia um casamento, e eles queriam evitar vítimas civis.

Danish disse que os relatos iniciais indicavam que uma pessoa ou mais de uma dentro do hotel teria ajudado os invasores a entrar. Ele acrescentou que a investigação não foi concluída.

O capitão Tom Gresback, porta-voz das forças lideradas pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), disse em um comunicado que as forças afegãs lideravam os esforços de resposta. De acordo com relatos iniciais, nenhum militar estrangeiro foi ferido no ataque. Fonte: Associated Press.