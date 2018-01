Chuva atrapalha pré-carnaval na Rua Augusta

21/01/2018 | 17:43



No segundo dia consecutivo de forte chuva, centenas de foliões fecharam parte da Rua Augusta para assistir ao ensaio do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta. A via ficou bloqueada entre as ruas Caio Prado e Marquês de Paranaguá. O evento teve início as 16h, mas ao menos desde às 14h já havia aglomeração de pessoas na via, com fantasias de unicórnio e muito glitter no corpo.

Por volta das 16h ficou inviável continuar dançando - a chuva começou a arrastar lixo na calçada e formar grandes poças. As pessoas correram para se proteger em estabelecimentos comerciais próximos - a entrada de um estacionamento, de uma academia, de uma sorveteria, uma padaria e de uma agência bancária ficaram congestionadas. Muitos não viram a situação como um problema.

"Com chuva é mais emocionante", diz a estudante de Publicidade Bruna Santos, de 21 anos, que veio da zona leste da cidade para curtir o bloco. O caixa Felipe Alves, de 26 anos, diz que também esteve no ensaio do bloco do sábado, no Largo da Batata, em Pinheiros. "Não demos sorte, mas deu para se divertir", diz.