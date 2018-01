Fora de campo, equipes de São Paulo travam briga pela audiência na web

21/01/2018 | 08:40



Os clubes paulistas não se preocupam mais apenas com os treinamentos, adversários, contratações e finanças. Câmera, iluminação, conexão de internet, agenda de entrevistas, edição de vídeo e, principalmente, audiência viraram temas importantes para quem não disputa só campeonatos, mas também a atenção dos torcedores nos respectivos canais de comunicação.

As transmissões ao vivo por plataformas como YouTube e Facebook se transformaram em grande ferramenta para as equipes manterem o público informado sobre eventos não transmitidos pela TV. Os clubes também apostam na organização de equipes próprias para produção de vídeos exclusivos como entrevistas, bastidores dos treinos e até documentários.

Nos últimos meses, dois conteúdos de times paulistas fizeram sucesso na internet. Há 10 dias, o Palmeiras fez a segunda transmissão ao vivo de maior audiência no futebol brasileiro no YouTube. O jogo-treino contra o Atibaia, em uma tarde de sexta-feira, atraiu média 36 mil espectadores fixos, com 250 mil visualizações ao longo de duas horas de exibição. A maior marca pertence ao clássico Atlético Paranaense x Coritiba, no ano passado, pelo Campeonato Paranaense: 360 mil visualizações.

Outro conteúdo recente de sucesso foi feito pelo São Paulo. O clube comemorou bastante a audiência no YouTube com o documentário de 57 minutos sobre o zagueiro uruguaio Diego Lugano, batizado de Don Diego. O material estreou em dezembro, com transmissão ao vivo, e já são mais de 180 mil visualizações. O sucesso ajudou o clube a registrar um aumento de 92% nas visualizações de 2016 para 2017 no conteúdo da SPFC TV. O São Paulo também atrai público com bastidores de jogos e entrevistas exclusivas com o elenco.

Santos e Corinthians não ficam atrás. O time da Vila Belmiro mantém desde 2009 uma equipe para produção de vídeos. As coletivas são transmitidas ao vivo por YouTube e Facebook. Os bastidores de jogos são os mais vistos. Já o Corinthians aposta em uma estratégia diferente ao não priorizar plataformas, mas variar o conteúdo de vídeo entre as redes sociais e os mais de 19 milhões seguidores do clube.

Na principal plataforma para vídeos, o YouTube, o Palmeiras é quem tem os números mais expressivos. Equipe paulista com mais seguidores - 700 mil -, faz em média por semana cinco transmissões ao vivo e publica três vídeos por dia. Cinco pessoas atuam na produção. O canal alviverde no site tem até "naming right". As transmissões ao vivo de jogos exigem do Palmeiras cuidados extras como narrador, comentarista e reforço na velocidade da conexão com a internet.

NO BASQUETE - A Liga Nacional de Basquete (LNB) é um exemplo positivo de transmissões pelas plataformas digitais. Além das exibições em TV aberta (Band) e fechada (SporTV), os jogos do NBB chegam aos fãs do esporte pelo Facebook - pela segunda temporada - e Twitter, em ação inédita no Brasil.

Na atual temporada, sete jogos foram transmitidos pela página do Facebook do NBB. São 72.818 visualizadores únicos em média.

O recorde até aqui é na partida entre Joinville e Bauru, com 125.350 visualizadores únicos. Na temporada passada, o recorde foi de 192 mil, registrado no quinto jogo da série de quartas de final entre Flamengo e Pinheiros.

No Twitter foram oito jogos, com média de 30 mil visualizadores únicos. O recorde foi registrado no duelo entre Bauru e Flamengo, com 53.258. A decepção ficou com Caxias e Joinville, com apenas 592 visualizadores únicos. (colaborou Marcius Azevedo, de São Paulo)