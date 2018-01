PM descobre cativeiro e prende dois em São Bernardo

Do Diário do Grande ABC



20/01/2018 | 22:03



Dois homens foram presos pela PM (Polícia Militar) na noite de sexta-feira suspeitos de manter três pessoas em cárcere privado no Areião, em São Bernardo.

Por meio de denúncia, policiais militares descobriram um cativeiro e perseguiram cinco suspeitos, que fugiram para um matagal. Após varredura, dois foram capturados. Uma arma também foi encontrada.

As três vítimas relataram que estavam sequestradas desde segunda-feira e que havia data para execução deles e que os presos integravam o chamado tribunal do crime. Todas apresentavam sinais de desidratação e lesões corporais e foram encaminhadas à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) 24 horas do Baeta Neves.

Os dois suspeitos detidos foram reconhecidos pelas vítimas e conduzidos ao CDP (Centro de Detenção Provisória). O caso foi registrado no 1º DP (Centro) de São Bernardo.