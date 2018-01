Calderano cai para mesa-tenista número 2 do mundo na semi do Aberto da Hungria

20/01/2018 | 21:41



Principal nome do tênis de mesa no Brasil, Hugo Calderano começou a temporada 2018 com um resultado relevante. Neste sábado, ele fez boa campanha no Aberto da Hungria, disputado em Budapeste, só parando nas semifinais, quando perdeu para o chinês Fan Zhendong, o número 2 do mundo.

Diante de Zhendong, que foi campeão mundial em 2014 e 2016 por equipes e em 2017 nas duplas, o brasileiro, o 17º colocado no ranking mundial, perdeu por 4 a 1, com parciais de 11/8, 9/11, 11/7, 11/8 e 11/5. Na decisão, Zhendong terá pela frente o compatriota Wang Chuqin, sendo que Calderano foi o único competidor de fora da China a avançar às semifinais em Budapeste.

Calderano foi o único brasileiro a participar da chave principal do Aberto da Hungria. Na sua campanha, ele derrotou Chia-Hung Sun e Cheng-Ting Liao, ambos de Taiwan, nas duas rodadas iniciais, por 4 a 1 e 4 a 3, respectivamente.

Depois, nas quartas de final, Calderano encarou o alemão Patrick Franziska, 43º colocado no ranking mundial, e o derrotou por 4 sets a 2, com parciais de 8/11, 11/7, 11/7, 11/13, 11/9 e 11/7.

Nas semifinais, Calderano fez jogo duro, com exceção do terceiro set, em que o seu rival chegou a abrir 6 a 1, e do quinto, em que esteve em desvantagem de 9 a 1. Assim, acabou não conseguindo a vaga na decisão do evento em Budapeste.