Com chances perdidas, Mirassol e São Bento empatam pelo Paulistão

20/01/2018 | 19:05



O Mirassol desperdiçou um pênalti com Zé Roberto e o São Bento perdeu uma chance incrível com Maicon Souza, que finalizou na trave com o gol aberto. Por isso, os times não conseguiram sair do 0 a 0 na tarde deste sábado, no estádio José Maria de Campos Maia, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Na terceira colocação do Grupo D, com apenas um ponto, o Mirassol pode amargar a lanterna no complemento da rodada. Já o início do São Bento é melhor, pois está com quatro pontos no Grupo C.

No primeiro tempo, o Mirassol teve mais posse de bola e o São Bento procurou explorar os contra-ataques. Os donos da casa criaram pelo menos três boas oportunidades, duas com Dalberto. Na melhor delas, Paulinho dominou cruzamento e bateu perto da meta de Rodrigo Viana. O time de Sorocaba também teve chances, como em chute de Lucas Crispim defendido por Fernando Leal.

A intensidade do jogo diminuiu na volta do intervalo. O Mirassol criou mais chances, porém, o goleiro Rodrigo Andrade estava em uma tarde inspirada. Quando não defendeu, deu sorte como numa falta cobrada por Bruno Oliveira sobre a barreira e que explodiu no travessão.

O jogo cresceu em intensidade nos minutos finais. Aos 37, Zé Roberto sofreu pênalti de João Paulo, porém, na cobrança, o jogador do Mirassol parou em Rodrigo Viana, que ainda defendeu no rebote. Nos acréscimos, Maicon Souza recebeu livre nas costas da defesa, passou por Fernando Leal e, com o gol aberto, chutou no pé da trave, desperdiçando a chance de dar a vitória aos visitantes.

O Mirassol voltará a campo na próxima quarta-feira, contra o São Paulo, às 21h45, no José Maria de Campos Maia, enquanto o São Bento enfrentará o Bragantino na quinta-feira, às 18h30, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 0 X 0 SÃO BENTO

MIRASSOL - Fernando Leal; Bruno Oliveira (Sueliton), Jesiel, Edson Silva e Wiliam Simões; Wellington Reis, Dalberto, Paulinho e Rodolfo; Alison (Zé Roberto) e Luis Oyana (Gilsinho). Técnico: Moisés Egert.

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Régis, Douglas Assis, João Paulo e Marcelo Cordeiro (Lucas Farias); Fábio Bahia, Maicon Souza, Celsinho (Diego Felipe) e Lucas Crispim; Léo Itaperuna e Lúcio Flávio (Anderson Cavalo). Técnico: Paulo Roberto Santos.

ÁRBITRO - José Claudio Rocha Filho.

CARTÕES AMARELOS - Wilian Simões, Paulinho, Bruno Oliveira e Dalberto (Mirassol); Douglas Assis (São Bento).

RENDA - R$ 21.304.

PÚBLICO - 1.835 pagantes.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.