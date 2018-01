Keno fica fora e Deyverson se machuca em treino do Palmeiras nesta sexta-feira

19/01/2018 | 20:52



O Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira na Academia de Futebol, em São Paulo, e trabalhou no gramado com duas baixas. Após a vitória por 3 a 1 sobre o Santo André, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, apenas os reservas foram a campo e ainda assim com desfalques. Os atacantes Deyverson e Keno não puderam participar de todo o treinamento do time.

Keno, autor do último gol da vitória, não foi a campo por ter sentido uma amidalite. Apesar do problema, o jogador não preocupa a comissão técnica para a partida deste domingo contra o Botafogo, em Ribeirão Preto (SP). A outra baixa do dia foi Deyverson, que chegou a iniciar o trabalho, porém torceu o pé direito e teve de deixar o campo mais cedo.

O time volta a treinar na manhã deste sábado, quando Roger Machado vai definir o time titular para o jogo de domingo. A tendência é a equipe passar por modificações. O técnico avisou na última quinta-feira que faria mudanças de acordo com o desgaste dos atletas. Quem é dúvida é o zagueiro Antonio Carlos, que deixou o jogo contra o Santo André ainda no segundo tempo por estar com cãibras.

O trabalho desta sexta-feira teve a presença no gramado de dois jogadores que estão sendo preparados para estrear nas próximas rodadas. Os meias Moisés e Gustavo Scarpa ainda fazem pré-temporada e serão liberados para entrarem em campo em breve.