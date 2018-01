Em jogo de três pênaltis, Getafe e Athletic Bilbao empatam no Campeonato Espanhol

19/01/2018 | 20:38



Em partida com três pênaltis, Getafe e Athletic Bilbao empataram por 2 a 2 nesta sexta-feira, no estádio Coliseum Alfonso Peres, em Getafe, nas redondezas de Madri, pela abertura da 20.ª rodada do Campeonato Espanhol - a primeira do returno.

O resultado significa pouca mudança para os dois times, no que diz respeito à tabela de classificação. Com 27 pontos, o Getafe pula para a sétima colocação e o Athletic Bilbao para o 10.º lugar, com 26, mas ambos podem ser ultrapassados caso seus concorrentes vençam neste final de semana.

A partida em Getafe foi muito movimentada. Foram quatro gols, três pênaltis, sendo que dois foram convertidos, e um golaço do atacante Iñaki Williams, que foi sondado pelo Liverpool nos últimos dias mas renovou o seu contrato com o Athletic Bilbao até 2025.

O golaço de Iñaki Williams foi o primeiro da partida. Aos 13 minutos, o espanhol acertou um belo chute de fora da área, de primeira, que surpreendeu o goleiro Martinez. O Getafe empatou logo. Aos 21, o centroavante Jorge Molina sofreu pênalti que ele mesmo converteu.

O segundo tempo veio e com ele outro pênalti, desta vez a favor do Athletic Bilbao, que converteu a cobrança com Raul Garcia. Três minutos depois, mais um pênalti em Molina. Desta vez, no entanto, o centroavante desperdiçou a cobrança.

Angel Rodriguez, então, saiu do banco de reservas para empatar a partida aos 32 minutos. Bem colocado, o atacante espanhol recebeu dentro da área e deixou tudo igual para dar números finais à partida.