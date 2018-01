Manifestantes inflam 'pixuleco' na porta da residência de Lula em São Bernardo

19/01/2018 | 19:39



O "pixuleco", boneco inflável representando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um uniforme de presidiário, foi inflado na porta do apartamento do petista em São Bernardo do Campo. Um vídeo gravado pelo secretário do setorial sindical do PT, Paulo Cayres, mostra o boneco de 13 metros de altura sendo inflado.

No vídeo, Cayres xinga os manifestantes e conclama a militância do PT a ir retirar o "pixuleco" da porta do apartamento de Lula. "Esse balão não vai ficar aqui. Todo mundo tem que vir para cá. Vamos ter que tirar hoje senão eles vão permanecer aqui", diz.

O "pixuleco" também deve estar presente na avenida Paulista no próximo dia 24. O Movimento NasRuas informou, em nota divulgada na última quarta-feira, 17, que o ato na Paulista será realizado "em apoio à condenação e prisão de Lula".