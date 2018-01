Anitta lança clipe com J Balvin e anuncia que fará DVD para crianças

19/01/2018 | 09:10



A cada lançamento, Anitta consegue surpreender ainda mais! Na madrugada desta sexta-feira, dia 19, a cantora divulgou no Youtube o vídeo de Machika, novo single de J. Balvin e Jeon, do qual fez parte. Anteriormente, a cantora já havia lançado outras duas produções com o colombiano J. Balvin: os hits Ginza e Downtown, o último fez parte do projeto Checkmate e se tornou uma das músicas mais tocadas no último ano em todas as plataformas de streaming.

Assim como acontece em Dowtown, Anitta também canta em espanhol e o videoclipe já conta com mais de dois milhões e 500 mil visualizações, mostrando que mais uma vez a parceria entre a brasileira e o colombiano pode quebrar recordes. A beldade ainda decreta que realmente conseguiu atingir seu objetivo ao cantar: No topo sem escadas/ A sensação da favela/ Eu saí para romper fronteiras/ As mulheres como eu não se limitam/ As que de longe se identificam/ Sempre estão aqui quando precisam/ Machika e eu sou sua garota.

No videoclipe, gravado em Medellín, na Colômbia, a atmosfera épica toma conta da música, que pode vir a fazer parte da trilha sonora oficial da Copa do Mundo da Rússia, como especula-se nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver as bandeiras de vários países em torno de J Balvin, dando uma pista de que a música pode mesmo se tornar um dos hits do campeonato mundial de futebol. No Twitter, o vídeo se tornou um dos mais comentados da rede social e ocupa o segundo lugar dos Trend Topics.

Além do novo lançamento musical, Anitta adiantou na noite da última quinta-feira, dia 18, que seu trabalho em 2018 será um pouquinho diferente dos projetos lançados em 2017, que foi focado totalmente em sua carreira internacional. Através do Twitter, a cantora anunciou que fará um DVD destinado ao público infantil e acalmou o ânimo dos fãs que enlouqueceram com a possibilidade dela não fazer mais músicas para o público adulto:

Aos meus fãs do Brasil... se acalmem. Eu não vou mudar a minha carreira para o foco infantil. Eu estou produzindo um dvd infantil em animação (desenho) com músicas e histórias voltadas para o público de 0 a 4 anos. O que não significa que vou mudar de rumo e parar com meus clipes e trabalhos que já faço e vocês conhecem, escreveu sem dar maiores detalhes sobre o projeto.

Procurada, a assessoria de imprensa da cantora revelou que o trabalhado para o público infantil será feito em parceria com a marca Cheetos, que dará novas informações sobre o trabalho em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira, dia 19.

Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, Anitta já tem algumas músicas escritas e até mesmo, gravadas para o novo trabalho. Ela ainda irá lançar personagens animados como a Anittinha e sua turma, além de uma linha de produtos.