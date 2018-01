Obituário - 19 de janeiro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



19/01/2018 | 08:57



Santo André



Pedro Benê, 99. Natural da Iugoslávia. Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Aparecida Wendrasco Mendonça, 84. Natural de Andradas (MG). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ayres Pinto de Andrade, 78. Natural de Taquaral (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Renzo Marco Calore, 69. Natural da Itália. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Luiz Carlos Bromati, 56. Natural de Cascavel (PR). Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Autônomo. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio Gonçalves Martins, 53. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Autônomo. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.



Hamilton Roberto Scanholato, 52. Natural de São Pedro (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Montador de pneus. Dia 17. Cemitério Municipal de São Pedro (SP).



São Bernardo



Valdevino Procópio da Silva, 92. Natural de Viçosa (AL). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 17, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.



Maria Puig Filoso, 91. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 16. Crematório Jardim da Colina.



Josephina Elizabeth Steinicke, 89. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 17. Crematório Memorial de Santos (SP).



Maria Benedicta Moraes, 85. Natural de Pindorama (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Data ignorada. Cemitério da Paulicéia.



Lúcia Dias de Carvalho, 83. Natural de Birigui (SP). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 16. Cemitério da Saudade.



Neyla Apparecida Silva, 79. Natural de Monte Alto (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Paulicéia.



Arlinda Pereira da Silva, 78. Natural de Jacaraci (BA). Residia no Jardim Leblon, em São Bernardo. Dia 16. Crematório Jardim da Colina.



Maria de Jesus Feitosa da Cruz, 78. Natural de Regeneração (PI). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.



Dirceu Antonio de Almeida Barone, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Continental, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.



Regina Maria Busto Cunha, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.



Salviano Guilherme da Silva, 65. Natural de Quixeramobim (CE). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.



Celso de Freitas, 54. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Assunção, em Santo André.



Ivan Pereira Souza, 36. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.



Diadema



Kazuko Obata, 86. Natural do Japão. Residia no Centro de Diadema. Ontem, em Diadema. Jardim da Colina, em São Bernardo.



Joana da Cunha Izidoro, 79. Residia na Vila Conceição, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.



Francisca Cipriana da Silva, 78. Natural de Guaraciaba (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.



José Odilon de Freitas, 76. Natural de Itanhomi (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.



Elcy de Carvalho Silva, 75. Natural de Mineiros (GO). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.



Maria Ferreira de Sousa, 75. Natural de Jati (CE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 17. Vale da Paz.



Maria da Anunciação Ferreira Cavalcante, 73. Natural de Escada (PE). Residia no Centro de Diadema. Dia 16. Vale da Paz.



Wilson Roberto Silveira Lima, 71. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 16. Vale da Paz.



Neusa Viana Mendes, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 16. Vale da Paz.



Alcides Gonçalves Silva, 66. Natural de Lajeadinho (BA). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.



Maria José Silva Puccinelli, 64. Natural de Diadema. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 17. Vale da Paz.



Maria de Fátima de Oliveira, 61. Natural de Diadema. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 17. Vale da Paz.



Adão Henrique Calixto, 58. Natural de Ponte Nova (MG). Residia em Diadema. Dia 17, em São Bernardo. Vale da Paz.



Carlos Alberto do Nascimento, 52. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.



Dionio Rocha Dutra, 36. Natural de Condeuba (BA). Residia na Vila Mariana. Dia 18, em Diadema. Jardim da Colina, em São Bernardo.



Mauá



Francisco Pereira dos Santos, 80. Natural de Crato (CE). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 16. Vale dos Pinheirais.



Antonio Apolinário da Silva, 67. Natural de Bonito (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Joaquim Luiz da Silva, 65. Natural de Angelim (PE). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 16. Velado no Vale dos Pinheirais. Crematório.