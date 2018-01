Pai de Alan Kardec se anima com interesse do Corinthians, mas vê acordo difícil

19/01/2018 | 08:15



O atacante Alan Kardec entrou na mira da diretoria do Corinthians como uma opção para substituir Jô. O jogador de 29 anos está no Chongqing Lifan, mas dificilmente deixará o clube chinês neste momento. O pai do atleta se anima com um possível interesse do clube paulista, mas vê o negócio como algo complexo de ocorrer.

"Escutei essa história, mas não houve nada por parte do meu filho. Lógico que a possibilidade de jogar no Corinthians, time de maior torcida do País e atual campeão brasileiro, é algo para lisonjear qualquer jogador", disse o pai e representante (junto com outro empresário) do atleta, que também chama Alan Kardec, em entrevista ao Estado.

O atacante está bem no futebol chinês e tem mais um ano de contrato, de acordo com seu pai. "Não acho que os chineses vão liberá-lo. Eu acho que sair agora é difícil. Ele está muito feliz lá. Tem o aspecto financeiro e a qualidade de vida. A vida na China é, no mínimo, dez vezes melhor que no Brasil", comentou o pai do jogador.

Alan Kardec pai ainda disse que, se depender de sua vontade, o filho não deverá retornar ao Brasil por enquanto. "A carreira de jogador é curta, então tem que pesar tudo. Eu recomendaria que ele tivesse um pouco mais de paciência para ficar lá e quando retornar ao Brasil, voltaria com uma situação completamente definida", comentou.