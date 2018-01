Após polêmica com Michelle Williams, Mark Wahlberg é acusado de ligação com tráfico de anabolizantes

19/01/2018 | 08:11



Logo depois de se envolver com as polêmicas relacionadas a desigualdade salarial no filme Todo Dinheiro do Mundo com Michelle Williams, Mark Wahlberg está sendo alvo de novas acusações! O ator está sendo investigado por tráfico de anabolizantes. Pelo menos, é o que o dono do Fitness e Nutrição, Richard Rodriguez, alegou, de acordo com o Digital Spy.

Rodriguez, que atualmente está cumprindo pena na cidade de Nova York, relatou que o ator teria diversas estratégias para fazer com que os produtos chegassem a outros países e que Wahlberg o ajudou a expandir seu negócio. O distribuidor de esteroides disse ao youtuber Jon Bravo as seguintes colocações:

- Ele costumava ter formas criativas de exportar produtos particulares para certos países e áreas onde podemos receber a mercadoria.

Uma fonte do ator insistiu que Mark não tem nada a ver com o caso. Numa declaração ao The Wrap, Wahlberg destacou:

- Essas acusações são completamente falsas.