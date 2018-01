Fernanda Souza relembra capas sensuais que já fez: - Eu não sei se tenho esse grau de lordose mesmo ou se alguém deu um grau de Photoshop no meu bumbum

19/01/2018 | 08:11



Fernanda Souza publicou um vídeo em seu canal no YouTube no último dia 17 em que relembra as capas mais sensuais que a musa já foi destaque. A atriz contou várias histórias no mínimo peculiares que já aconteceram com ela durante os trabalhos.

A primeira edição comentada pela atriz foi a VIP de 2011:

- Essa revista saiu em fevereiro, março, não sei, de 2011. Enfim, o começo do meu namoro com o Thiago. A gente tinha acabado de flertar no Carnaval de Salvador. Eu flertei com ele, ele flertou comigo. Então, ele chegou no aeroporto, quem estava? Eu, na capa da VIP. Ele tinha acabado de me conhecer mesmo, ficou interessado e comprou a revista, né? Depois dessa confissão, a atriz ainda mostrou muito bom humor e brincou: - Agora, nessa foto, eu não sei se tenho esse grau de lordose mesmo ou se alguém deu um grau de Photoshop no meu bumbum. Meu bumbum é semi grande, mas aqui eu achei que ele ficou bem grande.

Fernandinha mostrou que é gente como a gente e ao falar sobre uma imagem em que está de costas para a câmera, ela brinca:

- Acho que arredondaram meu bumbum no Photoshop!

Ótima, né?

Fernandinha também releu parte de uma entrevista concebida. Na conversa, a atriz contou ao veículo que não sairia de casa desarrumada, pois não gostaria de encontrar um paparazzo assim. É quando novas brincadeiras surgem:

- Hoje em dia, saio semi descabelada, e continua: Ganho eles sabe no que? No carisma!