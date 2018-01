Katy Perry preocupa fãs ao exibir queimadura de água-viva

19/01/2018 | 08:11



Katy Perry assustou seus seguidores do Instagram na última quinta-feira, dia 18, ao publicar uma imagem em que aparece com uma enorme queimadura no corpo. Na legenda, a cantora explicou que o machucado se tratava de uma queimadura de água-viva:

Quando eu achava que estava vencendo em 2018 e então caí em cima de uma água-viva, disse sem dar maiores detalhes sobre o incidente.

A beldade não revelou quando ou como aconteceu a queimadura, no entanto, a artista compartilhou na mesma publicação um vídeo em que aparece tentando se equilibrar com sucesso em um flyboard em pleno alto mar.

Na caixa de comentários, fãs de Katy prestaram solidariedade e desejaram melhoras a ela: Espero que você se recupere logo!, escreveu um internauta. Já outro, mostrou que sabe o quanto pode ser dolorido entrar em contato com uma água-viva: Isso pode doer muito, melhoras para você!