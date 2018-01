Andreense está no BBB 18

Do Diário do Grande ABC



18/01/2018 | 20:24



Mais uma edição do Big Brother Brasil está para começar na Globo – estreia na segunda-feira, após a novela Do Outro Lado do Paraíso – e mais um representante da região integra o elenco do reality show. Depois da dupla campeã de São Bernardo Diego Alemão (BBB 7) e Maria Melilo (BBB 11), e da participação da Miss ABCD, Francine Piaia, no BBB 9, agora é a chance da jornalista Nayara de Deus, 33 anos, de Santo André, tentar a sorte para conquistar o prêmio de R$ 1,5 milhão. A sister, que já trabalhou na imprensa local, mora hoje no Centro de São Paulo com o amigo Kauê e dois gatos, Mario e Antônia. Ela avisa: “Existem regras de convivência que, se forem quebradas, eu vou falar.”

Além de Nayara, a Rede Globo passou o dia divulgando os integrantes da casa mais vigiada do Brasil. São eles: Ana Paula, 23, de Santa Catarina, Mara, 53, de Minas Gerais, Mahmoud, 27, de Rondônia, Lucas, 27, do Ceará, Kaysar, 28, do Paraná, Jéssica, 26, de Santa Catarina, Jaqueline, 23, de Rondônia, Gleici, 22, do Acre, Diego, 31, do Pará, Caruso, 34, de São Paulo, Breno, 29, de Goiás, Ana Paula, 23, de Santa Catarina, Patrícia, 32, do Ceará.