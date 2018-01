Embaixadora dos EUA na ONU faz críticas à Coreia do Norte, ao Irã e à Síria

18/01/2018 | 20:13



A embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas (ONU), Nikki Haley, disse que os regimes que mais ameaçam o mundo com armas de destruição em massa - Coreia do Norte, Irã e Síria - também negam os direitos humanos de sua população, promovem conflitos e instabilidade regional e "ajudam terroristas e grupos militantes".

Haley disse ao Conselho de Segurança da ONU nesta quinta-feira que a Coreia do Norte representa a maior ameaça à proliferação nuclear e continua "sua busca imprudente de armas nucleares. Enquanto as pessoas morrem de fome, eles ameaçam outras nações e intimidam seus próprios cidadãos".

A diplomata chamou o Irã de "a principal causa de instabilidade em uma parte instável do mundo". Ela afirmou que apoia "terroristas, militantes e assassinos como Bashar al Assad", o presidente da Síria. Haley ainda acusou a Rússia de vetar três resoluções do Conselho e impedir a Organização para a Proibição de Armas Químicas de responsabilizar o governo de Assad pelo uso de armas químicas na Síria. Fonte: Associated Press.