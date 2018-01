Restaurante Outback apresenta sucessos no cardápio

Outback começa o ano relançando dois itens que vão deixar os fãs da marca com água na boca. O suculento Bloomin'''''''''''''''' Picanha Burger (R$43) e a deliciosa sobremesa Hazelnut Thunder From Down Under (R$31), itens queridinhos de cardápios especiais do ano passado, voltam oficialmente ao menu do restaurante.

O Bloomin'''''''''''''''' Picanha Burger é servido em pão tipo brioche e traz um generoso hambúrguer de picanha de 240g grelhado no ponto correto, com queijo tipo emmental – de sabor suave e levemente adocicado –, smoked mayo, molho Flame e fatias de bacon. Para completar, pétalas crocantes da tradicional cebola Bloomin''''''''''''''''Onion® no recheio dão o toque final que combinam perfeitamente com o sabor, a suculência e a maciez da carne.

A versão ainda mais apetitosa da tradicional sobremesa do Outback também está de volta. O Hazelnut Thunder traz uma generosa porção de creme de avelã que recheia o brownie da casa e envolve a bola de sorvete de creme. A montagem traz ainda uma calda e raspas de chocolate e um toque de chantilly.

O último ano foi repleto de boas surpresas para o Outback. Tivemos itens novos no cardápio e muitos desses produtos conquistaram os consumidores. Nós escutamos pedidos constantes nas nossas redes sociais e resolvemos trazer de volta alguns dos queridinhos pelos fãs da marca", comenta Renata Lamarco, head de Marketing do Outback. "O ano está apenas começando, mas já estamos preparando novidades que prometem surpreender em 2018", completa.

Os dois relançamentos entram no cardápio fixo da rede e podem ser encontrados em todos os restaurantes Outback do Brasil.