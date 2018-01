Festival de pastel e cerveja anima o aniversário de São Paulo

Que tal começar o ano em um evento delicioso, que tem como estrelas o quitute mais paulistano de todos, o pastel, e a bebida número 1 na preferência dos brasileiros, a cerveja? Deu água na boca? Então anote na agenda para não ficar de fora: 25 (quinta), 27 (sábado) e 28 (domingo), das 10h às 21h, no Memorial da América Latina que fica ao lado da estação de trem/metrô Barra Funda. Também dá para ir de bike (ciclofaixa na Av. Auro Soares de Moura Andrade e bicicletário do portão 9), ônibus (vários pontos ao redor) e carro (diversos estacionamentos pagos) – mas lembre-se: se beber, não dirija! E se quiser saber como participar do concurso é só acessar a página do evento - https://www.facebook.com/events/1945887109071478/ .

No Festival os pastéis custam a partir de R$6,00 e tem opções – doces e salgadas - para todos os gostos, como os tradicionais (e seus acompanhamentos): carne (com queijo; bacon); carne seca (mais queijo); queijo (3 Queijos, 4 Queijos, com bacon, ou Catupiry); calabresa (queijo, Catupiry); frango (Catupiry, Cheddar, bacon+Catupiry); bacalhau; camarão; portuguesa; pizza; Bauru; caipira (carne moída com milho e azeitona); escarola com queijo e bacon / brócolis com queijo e bacon (10,00). Em algumas tendas você encontra pastel com borda recheada, com um adicional de R$2,00.

Os especiais são: 4 frios (presunto, salame, calabresa, lombo com Catupiry e parmesão) / mortadela (R$12,00); mexicano – carne moída, feijão, Cheddar e Doritos (R$15,00); carne de costela desfiada (R$18,00); alcatra em tiras + cebola caramelizada + queijo (R$25,00). Os sabores vegetarianos, além dos de queijo, ficam por conta de escarola com queijo (R$7,00); marguerita (R$8,00); palmito / alho poró com Catupiry (R$10,00); rúcula com tomate seco, muçarela e Catupiry (R$15,00).

Acha o pastel normal pequeno? Então que tal um de 30 cm? Tem de carne; carne com queijo; carne seca com queijo; e calabresa com queijo (R$10,00). A família é grande? Tem o Pastel-Família, de aproximadamente 1kg (R$40,00). Já para quem prefere os menores, tem porções de mini pastéis (R$12,00 a 20,00), e ainda pacote de pastéis de vento (R$6,00). Já para sobremesa tem banana com canela; doce de leite (com coco); morango; creme de avelã; brulê; brigadeiro; Prestígio; com sorvete; de massa de leite em pó; e de massa de chocolate entre outros, a partir de R$8,00. E se você é daqueles que só come pastel com um bom caldo de cana, vai encontrar em copo e garrafa com preços que variam de R$6,00 a R$12,00.

20 cervejarias já confirmaram presença no Festival

Se você é fã de carteirinha de cervejas artesanais ou está entrando nesse universo agora, precisa visitar o Memorial no feriadão do Aniversário de São Paulo. Dá uma olhada em quem estará te esperando por lá: Benedetto, Bond Beer, Brassaria Ampolis, Cervogia, Copina, Dama Bier, Doktor Bräu, Dortmund, Fifties Beer, Giffa, Hausen Beer, Hebling, Hohenthanner, Imperetriz, Mea Culpa, Providência, Quinta do Malte, Sapucaí, Soft Beer e Vila Alemã. As bebidas serão comercializadas em copos descartáveis (a partir de R$7,00), mas é possível adquirir garrafas, kit e acessórios para continuar a apreciar as cervejas que mais gosta em casa.

Os estilos são os mais variados, para todos os gostos: Amber Ale, American Lager, APA, Black, Black IPA, Black Pumpkin, Brown Porter, Double IPA, Dunkel, English IPA, ESB, Fruit Ber, German Pilsen, Gose Tomate, Ice, Imperial IPA, IPA, Lager, Lager Weizen, Pale Ale, Pilsen, Puro Malte, Red Ale, Red IPA, Session IPA, Sour, Stout, Stout Cacao, Summer Ale, Vienna, Vienna Lager, Vinho, Weiss e Witbier.

Vale destacar que o evento também oferece uma praça de alimentação com diversas opções de salgados, doces e bebidas.

Os Festivais do Pastel e de Cerveja Artesanal são realizações da Art Shine Promoções e Eventos com apoio cultural da Fundação Memorial da América Latina, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.