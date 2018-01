Obituário - 18 de janeiro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/01/2018 | 09:05



Santo André



Jessy Castellani Salvo, 92. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Dolores Troya Felomeno, 91. Natural de Tabatinga (SP). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Waldemar Fausto de Queiroz, 89. Natural de Angra dos Reis (RJ). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Aliete Pereira Gonçalves, 84. Natural de Canavieira (BA) Residia na Vila Apiaí, em Santo André. Pensionista. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antenor Costa, 83. Natural de Jaú (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Djanira Costa, 79. Natural de Juazeiro (BA). Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Anelita Francista Peres, 78. Natural de Condeuba (BA). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio Monteiro da Silva, 64. Natural de Valença do Piauí (PI). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



David Lojudice, 59. Natural de São Caetano. Residia no bairro Pinheirinho, em Santo André. Dia 16. Jardim da Colina, em São Bernardo.



São Bernardo



Maria Meris de Souza, 89. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro da Lapa, em São Paulo (SP). Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Caminho do Céu, em São Paulo (SP).



Francisco Medeiros Torres, 88. Natural de Cravinhos (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.



Maria Apparecida Torres, 76. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.



José Ferreira Sobrinho, 74. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 15, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema



Catsumi Tokuda, 70. Natural de Lins (SP). Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 15. Crematório Jardim da Colina.



Carlos Fernandes, 57. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.



Antonio Garcia de Andrade, 54. Natural de Queimadas (BA). Residia em Osasco (SP). Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Memorial Parque Paulista, em Embu (SP).



José Nivaldo Paulino de Melo, 50. Natural de Conceição (PB). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.



Regina Aparecida Alves Marques, 44. Natural de Santo André. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.



Ana Carla Braz de Araújo, 41. Natural de Olho D’Água Flores (AL). Residia no Parque Imigrantes, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Dionizio de Biazzi, 83. Natural de Bocaina (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Woo Yung Han, 82. Natural de Coreia do Sul. Residia na Vila Prudente, em São Paulo (SP). Velado em São Caetano. Dia 17. Crematório.



Maria Sisti Merenda, 81. Natural de São Caetano. Residia em Mauá. Dia 16, em São Caetano. Cemitério São Caetano, em Vila Paula.



Antonio Severino da Silva, 68. Natural de Agrestina (PE). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Célia Sabarin, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Califórnia, em São Paulo (SP). Velado em São Caetano. Dia 17. Crematório.



Diadema



Helena Peteck Avanzo, 91. Natural de Araçatuba (SP). Residia no Centro de Diadema. Pensionista. Dia 16, em Santo André. Vale da Paz.



Pedro de Melo Silva, 87. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Cupecê, em São Paulo (SP). Dia 15, em São Bernardo. Vale da Paz.



Mauá



Zulmira de Moraes Silva, 89. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia no Parque Itapetininga em São Paulo (SP). Dia 15. Vale dos Pinheirais.



Irineu dos Santos Araújo, 85. Natural de Pianco (PB). Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 14. Vale dos Pinheirais.



Santina Marcelino dos Santos, 82. Natural do Recife (PE). Residia em São Paulo. Dia 11. Vale dos Pinheirais.



Gladys Moline, 71. Natural de Americana (SP). Residia na Vila Vitoria, em Mauá. Dia 13. Vale dos Pinheirais.



Pedro Saturnono Robeiro Neto, 68. Natural de Araponga (PR). Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 12. Vale dos Pinheirais.



Joaquim Luiz da Silva, 65. Natural de Angelim (PE). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 16, em Santo André. Crematório Vila Alpina.



Maria das Graças S. Oliveira, 55. Natural de Santo André. Residia no Jardim da Conquista, em São Paulo (SP). Dia 14. Vale dos Pinheirais.



Ribeirão Pires



Rosa Boaventura Pinto, 84. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 17, em Santo André. Cemitério São José.



Reinaldo Basílio Dantas, 48. Natural de Santos (SP). Residia em Ribeirão Pires (SP). Dia 13, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Rio Grande da Serra



Cubertino Antonio Lins, 78. Natural de Rio de Contas (BA). Residia em Rio Grande da Serra. Dia 14. Vale dos Pinheirais.