China diz que dados de governos locais não afetarão números do PIB nacional

18/01/2018 | 08:40



Dados incorretos de alguns governos locais da China não afetarão números da economia nacional, uma vez que são empregados diferentes sistemas estatísticos, disse hoje o chefe do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês) do país, Ning Jizhe, após a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) chinês.

O comentário veio após uma série de anúncios de governos locais chineses, nas últimas semanas, corrigindo dados econômicos superestimados.

Segundo Ning, o governo chinês vai começar a utilizar um mecanismo unificado de estatísticas até 2019, de forma a reduzir diferenças entre dados divulgados por governos locais e pelo governo central.

Mais cedo, o NBS divulgou que o PIB da China cresceu 6,9% em 2017, resultado que marcou a primeira aceleração no ritmo de expansão em sete anos.

Recentemente, os governos da Mongólia Interior e de Tianjin, no norte da China, admitiram que números fiscais e econômicos de 2016 haviam sido superestimados. Fonte: Dow Jones Newswires.