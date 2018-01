Carille descarta reforços antes da eleição e defende elenco do Corinthians

18/01/2018 | 08:20



O técnico Fábio Carille saiu em defesa do elenco do Corinthians após a derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, quarta-feira, no Pacaembu, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O treinador ainda assegurou que não esperava que a "cereja do bolo", ou seja, o tão esperado reforço para o ataque, chegue antes da eleição para definir o novo presidente do clube, que ocorre no dia 3 de fevereiro.

"Deixei claro que não chegaria cereja do bolo e não vai chegar até a eleição de 3 de fevereiro. Tenho que blindar esses meninos, são jovens, e não é fácil jogar no Corinthians. Tenho que estar ao lado deles", comentou o treinador, que preferiu não comparar o elenco corintiano com o de times rivais. "Não tenho com o que me preocupar. Ano passado também teve isso, muita gente contratando e a gente quietinho. Cada um tem sua situação financeira e eu sei qual é a do Corinthians."

O treinador também defendeu o atacante Colin Kazim, criticado pela má atuação na noite de quarta. Segundo o treinador, a questão física é algo que tem feito a diferença. "É muito cedo ainda. Na questão técnica tem muito jogadores abaixo e isso faz parte do processo, não é só o Kazim. É importante acreditar em todos e amanhã (quinta-feira) começar a pensar no jogo de domingo", comentou.

Carille também comentou sobre o lateral-esquerdo Guilherme Romão, que acabou sendo expulso em seu primeiro jogo oficial com a camisa do Corinthians. "Ele é um jovem, que acompanho há muito tempo na base, estava no Oeste ano passado. Ainda precisamos melhorar questões defensivas", analisou.

Para o jogo contra o São Caetano, domingo, no Pacaembu, uma mudança certa é a estreia do lateral-esquerdo Juninho Capixaba. Ele vai entrar no lugar de Romão, que cumprirá suspensão. O elenco se reapresenta nesta quinta-feira à tarde, no CT Joaquim Grava.