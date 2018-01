Gilberto Gil comemora aniversário de São Paulo no Camarote Brahma

da Redação



Em comemoração aos 464 anos da cidade de São Paulo, a maior metrópole do país, o Bar Brahma, em parceria com a Escola de Samba Vai-Vai, preparou uma programação especial para os paulistanos. No dia 25 de Janeiro, a partir das 13h, o Esquenta do Camarote Bar Brahma recebe Gilberto Gil para apresentação gratuita com trio elétrico, junto da Banda da Esquina e a Bateria da Escola de Samba Vai-Vai na esquina das avenidas São João e Ipiranga em um esquenta pré-Carnaval do melhor camarote do Carnaval de São Paulo.

"Queremos presentear São Paulo e convidar todos os paulistanos para brindar este aniversário no Bar Brahma, que completa 70 anos este ano e é um símbolo da cidade, que tem um dos melhores e mais bonitos Carnavais do País. Para deixar a festa ainda mais bonita, nos juntamos à Escola de Samba Vai-Vai, a maior campeã do carnaval paulistano, com 15 títulos conquistados, e seu grande homenageado deste ano, Gilberto Gil, um ícone da nossa música popular", disse Caire Aoás, diretor do Camarote Bar Brahma.

Enquanto isso, no Bar Brahma... Os três palcos, Esquina MPB, Boulevard e Principal, serão renomeados com a "Trilogia Re", que dão nome aos álbuns Gilberto Gil: Refavela, Refazenda e Realce, respectivamente. O palco Refavela, recebe, a partir das 13h, o cantor e compositor David Silva e banda; 3 os DJs Nyack e Marco, do coletivo Discopédia e Djs/produtores de Emicida e Criolo). Já no palco Refazenda, se apresentamDjs Scott e Meucarovinho, pesquisadores da obra de Gil, da Tropicália e sua influência no cancioneiro popular; enquanto que o palco Realce está preparado para o pocket show de Gilberto Gil, o Dj Nyack, e a cantora Roberta Gomes. E para encerrar a noite de comemoração do aniversário de São Paulo em grande estilo, o Roda Fina Show, projeto de Bossa Nova com o cantor e compositor João Sabiá comanda o show.A programação nos palcos do Bar Brahma tem valor de ingresso de R$ 70 (setenta reais) com open bar de chopp Brahma.

Thobias da Vai-Vai, cantor com mais de 35 anos de carreira musical. Crédito: Divulgação

Além do Esquenta do Camarote Bar Brahma do dia 25 de Janeiro, o Bar Brahma promove outras oportunidades para já entrar no ritmo do Carnaval. Toda sexta-feira, Ivo Meirelles sobe ao palco do salão principal, às 19h30, com muito samba pop. E aos sábados, a casa oferece a tradicional feijoada, a partir das 12h, também regada a muito samba. Agenda completa e valores no site.

Camarote Bar Brahma no Carnaval 2018

Para homenagear o Bar Brahma, em atividade desde 1948, o Camarote Bar Brahma leva a comemoração de 70 anos como tema para a edição 2018 do melhor espaço do Anhembi no Carnaval. Com o tradicional conforto e segurança oferecidos pelo Camarote Bar Brahma, além de vista privilegiada para o Sambódromo, as celebridades, convidados, clientes e vips poderão curtir shows no grande palco montado dentro do Camarote com atrações de grande repercussão no circuito nacional, além dos desfiles das escolas de samba de São Paulo. A programação musical do espaço conta, no palco principal, com Zeca Pagodinho e Gilberto Gil na sexta, 09/02; Zeca Pagodinho no sábado, 10/02; e Alceu Valença e Saulo, na sexta, 16/02, e Ivo Mareilles no segundo palco todos os dias. Ao todo, a festa terá mais de 12 horas de duração e contará com shows e DJs para manter a energia dos convidados até amanhecer.

SERVIÇO Esquenta Bar Brahma São Paulo 2018

Data: 25 de Janeiro de 2018

Horário: a partir das 13h

Local: Bar Brahma Centro (Rua São João, 677 – Centro)

Capacidade: 600 pessoas

Valor: Grátis – Programação Gilberto Gil com tri elétrico, Banda da Esquina e Bateria da Escola de Samba Vai-Vai / R$ 70,00 – Programação Bar Brahma com open bar de chopp Brahma

Forma de pagamento: todos os cartões de crédito em até 06x sem juros

Telefone: (11) 2039-1250

Site: http://www.camarotebarbrahma.com/

Serviço de valet (R$ 20,00), acesso para deficientes, ar-condicionado, wifi.

Não haverá vendas antecipadas ou reservas de mesa. Mais informações no site