João Paulo lamenta tropeço e projeta 'resposta' do Botafogo no clássico

17/01/2018 | 20:37



O Botafogo tropeçou na estreia do Campeonato Carioca, na noite da última terça-feira. Depois de sair perdendo por 2 a 0 para a Portuguesa, em pleno Engenhão, o time alvinegro reagiu e buscou o empate no último lance da partida. Mas nem este gol impediu que os próprios jogadores lamentassem o desempenho e o resultado na primeira rodada.

"Bom não dá para dizer que foi. Empatar em casa nunca é bom. Pelas circunstâncias, podemos considerar o empate, mas poderíamos ter feito mais. Demoramos a nos encontrar no primeiro tempo, mas foi apenas o primeiro jogo. Não é desculpa, tivemos algumas bobeiras na bola parada e tivemos que buscar o empate, o que não foi fácil", comentou o meia João Paulo.

O jogador admitiu as falhas do Botafogo, mas considerou que ainda "é cedo" para as críticas e elogiou o novo técnico Felipe Conceição. "Os conceitos são claros. Ele é inteligente, estudioso, passa para nós como quer que a gente faça e estamos todos bem confiantes para o nosso futuro.

Apesar de minimizar o tropeço neste início de temporada, João Paulo admitiu a necessidade de uma resposta rápida à torcida. Afinal, o Botafogo terá pela frente no sábado seu primeiro clássico na temporada, diante do Fluminense, no Maracanã, pela segunda rodada do Carioca.

"Já no sábado, podemos dar uma resposta melhor do que podemos fazer para o nosso grupo e nosso torcedor. Vamos buscar esses três pontos", projetou. "Pensamos no Botafogo e não olhamos muito para fora. Temos nossos problemas e deveres e temos que ver primeiro o que precisamos melhorar. O Fluminense conta com bons jogadores e certamente será um jogo de igual para igual."