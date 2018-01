Dólar fecha em alta impulsionado por Livro Bege; bitcoin estende perdas

17/01/2018 | 19:45



O dólar fechou em alta na comparação com seus principais rivais, nesta quarta-feira, tendo apoio em dados positivos da economia dos Estados Unidos e ganhando impulso após a divulgação do Livro Bege pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano). Enquanto isso, os futuros da bitcoin recuaram mais uma vez e já acumulam uma perda de cerca de 47% desde a máxima observada em dezembro

No fim da tarde em Nova York, o dólar avançava para 111,19 ienes, de 110,35 ienes na tarde de ontem; e o euro recuava a 1,2216, de 1,2271.

Além disso, o Livro Bege, o documento divulgado pelo Fed sobre as condições da economia americana, mostrou hoje que as empresas de alguns dos 12 distritos que compõem o banco central esperam que salários subam nos próximos meses.

"A maioria dos distritos informou que os salários aumentaram a um nível modesto. Em alguns setores, como indústria, os rendimentos dos trabalhadores subiram. Assim, alguns distritos informaram que as empresas esperam que os salários aumentem nos próximos meses", apontou o documento. Como resultado, os juros dos títulos da dívida americana e o dólar ganharam impulso.

A divisa americana também avançou para 1,2434 dólar canadense, mesmo com o Banco Central do Canadá aumentando sua taxa de juros para 1,25% e sinalizando que deve apertar gradualmente sua política monetária.

Já o contrato futuro de bitcoin para janeiro, negociado na CME, encerrou o dia em baixa de 1,92%, a US$ 10.945,00, estendendo as perdas de ontem, quando a Coreia do Sul confirmou que está elaborando um projeto para banir negócios anônimos com criptomoedas no país. Hoje, várias outras moedas digitais também fecharam em queda.

Desde o pico em 18 dezembro, quando chegou a US$ 20.649,00, a bitcoin chegou a recuar mais de 50% e economistas consultados pelo MarketWatch acham que a moeda pode cair mais 20%, para cerca de US$ 8 mil. (Matheus Maderal, com informações da Dow Jones Newswires - matheus.maderal@estadao.com)