Emilly Araújo e Jô Amâncio trocam declarações nas redes sociais e Neymar comenta

17/01/2018 | 09:11



Emilly Araújo não quer mais saber de esconder seu namoro com Jô Amâncio, amigo de Neymar. No Instagram, a vencedora do BBB17 publicou a primeira foto ao lado do namorado e, de quebra, fez uma declaração daquelas para o boy magia.

Te vejo entendendo mais sobre os signos por prestar a atenção nas coisas que eu digo... Te vejo descobrindo minhas manias, que nem eu sabia que tinha... Olho para a intimidade que temos, nossas brincadeiras, nossos assuntos, nosso companheirismo, a forma com que confiamos um no outro e, meu amor, eu posso dizer que passei a entender melhor os elefantes. (Tu sabe do que eu estou falando) Te amo vidão, obrigada por ser esse homem incrível comigo, enxergando sempre o melhor em mim, e sendo o melhor de ti comigo, escreveu na legenda da publicação, mostrando que está para lá de feliz com a relação.

Jô Amancio também usou as redes sociais para se declarar. Após insistência dos fãs e até de Neymar para que o parça assumisse a relação, o rapaz publicou uma foto dos dois agarradinhos e escreveu:

Tentei fugir e com o seu abraço você me prendeu !!! Com o passar do tempo fomos aprendendo o significado da palavra amor, Hoje me sinto muito feliz ao seu lado Minha Bebezinha linda que eu amo muito...

Até o próprio Neymar, namorado de Bruna Marquezine, comentou a publicação de Jô: Que tiro foi esse, escreveu o jogador de futebol fazendo referência à música de Jojo Todynho. Mayla Araújo, irmã de Emilly e que também fez parte do BBB, parabenizou a irmã: A madrinha (dama de honra) aqui tá muito feliz! Vocês sabem como dei força e torci por esse momento. Todo amor, meus amores