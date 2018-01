Dois são presos por tráfico de drogas em São Bernardo

Do Diário OnLine



17/01/2018 | 09:01



Dois homens foram presos por tráfico de drogas na última terça-feira, em São Bernardo.

Policiais Militares pertencentes à Companhia de Força Tática do 6º Batalhão receberam a informação de que dois indivíduos realizava tráfico de entorpecente na Rua Constituinte, no bairro Montanhão. Diante das informações, a equipe se dirigiu até o local, onde localizou a dupla com as mesmas características fornecidas.

Durante abordagem foi localizados em poder dos rapazes 50 porções de maconha, 50 pinos de crack, 66 pinos de cocaína e R$ 122 em espécie.

Os homens foram encaminhados ao 1º DP (Centro) da cidade, onde o caso foi registrado.