Dívida de governos locais da China tem expansão de 7,5% em 2017

17/01/2018 | 08:37



As dívidas de governos locais da China atingiram 16,471 trilhões de yuans (US$ 2,555 trilhões) no fim de 2017, representando alta de 7,5% ante 15,316 trilhões de yuans um ano antes, segundo dados publicados hoje pelo Ministério de Finanças do país.

Ao longo do ano passado, governos locais chineses emitiram 4,358 trilhões de yuans em novos bônus, incluindo 2,768 trilhões de yuans para o pagamento de dívidas antigas. Fonte: Dow Jones Newswires.