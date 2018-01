Soares e Bia Haddad vencem jogos de estreia nas duplas no Aberto da Austrália

17/01/2018 | 08:40



Os brasileiros que entraram em quadra nesta quarta-feira pelas chaves de duplas do Aberto da Austrália se deram bem. Ainda em que em partidas com nível de dificuldade bem diferentes, Bruno Soares e Beatriz Haddad Maia conseguiram triunfos no primeiro Grand Slam da temporada.

A estreia mais complicada foi a de Soares. O mineiro e o britânico Jamie Murray precisaram de uma virada para superar os norte-americanos Donald Young e Frances Tiafoe por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/4, em 2 horas e 17 minutos.

O duelo foi decidido em detalhes, tanto que cada parcial teve apenas um break point convertido. Os norte-americanos se deram melhor na primeira, com quebra de saque no 12º game. Mas Soares e Murray deram o troco na segunda parcial, com quebra conquistada no quinto game, e asseguraram a vitória no terceiro set, após terem êxito em break point no sétimo.

Na segunda rodada do Aberto da Austrália, Soares e Murray vão enfrentar os vencedores do duelo em que os indianos Leander Paes e Purav Raja vão encarar o austríaco Andreas Haider-Maurer e o georgiano Nikkoloz Basilashvili. O brasileiro e o britânico foram campeões em Melbourne em 2016 e avançaram até a final do Torneio de Doha na preparação para esta edição do primeiro Grand Slam da temporada.

Um dia após estrear com vitória na chave de simples do Aberto da Austrália, Bia Haddad ganhou fácil nas duplas. A brasileira e a romena Sorana Cirstea venceram a russa Vereonika Kudermetova e a bielo-russa Aryna Sabalenka por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em apenas 53 minutos.

Bia e Cirstea converteram os cinco break points que tiveram no duelo e só perderam o serviço uma vez. As rivais delas na segunda rodada vão sair do jogo em que a francesa Alizé Cornet e a britânica Heather Watson enfrentarão a polonesa Alicja Rosolska e a norte-americana Abigail Spears.

A estreia de Marcelo Melo e do polonês Lukasz Kubot ficou para a rodada desta quinta-feira, quando eles vão encarar o italiano Paolo Lorenzi e o alemão Mischa Zverev. No mesmo dia, Marcelo Demoliner e o filipino Treat Huey medirão forças com o polonês Marcim Matkowski e o paquistanês Aisam Qureshi.