Obituário - 17 de janeiro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



17/01/2018 | 08:25



Santo André



Roza Cinquino Ferreira, 96. Natural de Ribeirão Bonito (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.



Jorge Silveira, 95. Natural de Três Pontas (MG). Residia na Vila América, em Bragança Paulista (SP). Dia 13, em São Paulo (SP). Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Rosa Alves da Silva, 85. Natural de Araripe (CE). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Pedro Paresqui Sandei, 78. Natural de Tietê (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 16. Cemitério Municipal de Tietê (SP).



Dely Alves Souza, 76. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Herene Auguste Huckleinbroich, 75. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Laurindo Vieira da Silva, 75. Natural de Penápolis (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.



Maria das Graças Martins, 67. Natural de Setubinha (MG). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Silvano Farci, 58. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.



Manoel Morgado da Silva Filho, 54. Natural de São Caetano. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 15, em São Paulo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Elisabete Moreira de Castro, 51. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonia Felix Chaves, 49. Natural de Lavras da Mangabeira (CE). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Estela Maris Azevedo, 49. Natual de Curitiba (PR). Residia no bairro da Freguesia do Ó, em São Paulo (SP). Recepcionista. Dia 15, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Manoel Batista da Silva, 48. Natural de Itaiba (PE). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Helena da Paixão Farias, 40. Natural de Açucena (MG). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Diarista. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Valmir de Souza França, 35. Natural de Mauá. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Soldador. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



José Mendes, 86. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.



Maria Betiol Rubia, 83. Natural de Poloni (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 16, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



Regina Maria Fernandes, 72. Natural de Araraquara (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Laércio Godoy Salles, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Guilhermina, em Praia Grande (SP). Dia 15, em Praia Grande. Cemitério de Vila Euclides.



Carlos Alberto Franzin, 66. Natural de São Pedro (SP). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.



São Caetano



Vasco de Abreu, 80. Natural de Portugal. Residia no Jardim Carla, em Santo André. Dia 15, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Eremita Maria da Conceição Santos, 68. Natural de Sapeaçu (BA). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo (SP). Diarista. Dia 16, em Santo André. Vale da Paz.



Mauá



Noel José do Nascimento, 87. Natural de Campos Gerais (MG). Residia no Jardim São Gabriel, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.



Arlindo Courel, 86. Natural de Botucatu (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



Gerson José dos Santos, 67. Natural de Arco-Íris (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.