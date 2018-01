Com dois gols de Balotelli, Nice empata com o Monaco no Francês

16/01/2018 | 20:14



Principal estrela do Nice, Mario Balotelli brilhou nesta terça-feira, na 21ª rodada do Campeonato Francês. O atacante italiano marcou os gols do Nice, que empatou com o Monaco por 2 a 2, fora de casa. Quem comemorou o resultado foi o Olympique de Marselha, que assumiu a vice-liderança da competição.

O resultado poderia ter sido ainda melhor para o Nice, pois o time liderava o placar até os 45 minutos do segundo tempo, quando o colombiano Radamel Falcao García igualou o marcador em 2 a 2. Antes, Balotelli havia marcado aos dois e aos 22 minutos, conseguindo a virada após ir ao intervalo perdendo por 1 a 0, depois de ser vazado por Adama Diakhaby aos 33 minutos.

O empate deixou o Nice com 31 pontos e na sexta posição do Francês. O Monaco está com 43 pontos, em terceiro lugar, tendo sido ultrapassado pelo Olympique, agora com 44. O time de Marselha ascendeu ao segundo lugar depois de fazer 2 a 0 no Strasbourg.

Valere Germain desperdiçou um pênalti aos 27 minutos do segundo tempo, mas ainda assim o Olympique assegurou a vitória depois disso, com gols marcados por jogadores que saíram do banco de reservas. O primeiro foi anotado por Clinton Njie, aos 34. Depois, aos 42, Dimitri Payet ampliou após uma jogada em que deu um drible desconcertante no goleiro Alexandre Oukidja, que precisou ser substituído na sequência, lesionado.

No outro jogo do dia pelo Francês, o Caen superou o Bordeaux por 2 a 0, fora de casa, sendo que seus gols foram marcados após os 40 minutos do segundo tempo.