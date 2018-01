Scarpa se apresenta e treina no Palmeiras em dia de atividade na arena

16/01/2018 | 19:59



O meia Gustavo Scarpa teve nesta terça-feira o primeiro dia de trabalho como jogador do Palmeiras. O meia de 24 anos, ex-Fluminense, se apresentou à Academia de Futebol na parte da tarde, onde passou por exames médicos, cumprimentou os novos companheiros de time e fez trabalhos físicos individuais.

O clube ainda não anunciou a data de apresentação de Scarpa como reforço. O jogador já teve a situação regularizada pela CBF e depende apenas da inscrição no Campeonato Paulista para estrear. Como o clube enviou a lista de relacionados para o Estadual com uma vaga em aberto, a lacuna será preenchida em breve pelo novo contratado.

Scarpa publicou imagens nas redes sociais dos treinos na Academia de Futebol. Apesar da presença dele por lá, a convivência com os novos colegas foi curta. O técnico Roger Machado levou o elenco para um treino fechado no Allianz Parque, local da estreia no Estadual na próxima quinta, contra o Santo André.

No estádio, o técnico Roger Machado dividiu a atividade em duas partes. Na primeira, os jogadores fizeram trabalhos específicos. De um lado do gramado, os zagueiros aprimoraram rebatidas e os laterais, cruzamentos. Do outro, os volantes aperfeiçoaram lançamentos. Já os meias e atacantes praticavam finalizações a gol. Depois, o treinador comandou um trabalho coletivo. A atividade foi parada várias vezes para que Roger pudesse passar orientações.

O trabalho final antes da estreia será na tarde desta quarta-feira, na Academia de Futebol. O treino comandado por Roger Machado será aberto aos jornalistas. Segundo a última parcial da comercialização de ingressos feita pelo clube, foram vendidos 22 mil bilhetes para a partida com o Santo André.