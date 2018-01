Oswaldo confirma Atlético-MG reserva e estreia de Erik para esta quinta

16/01/2018 | 19:48



Oswaldo de Oliveira não quis saber de fazer mistério e anunciou nesta terça-feira que o Atlético-MG vai estrear no Campeonato Mineiro com uma escalação reserva diante do Boa, na quinta, em Varginha. As atenções, então, estarão voltadas para a estreia do atacante Erik, que também foi confirmado pelo treinador.

Erik foi contratado para esta temporada junto ao Palmeiras e tenta recuperar o bom futebol da época do Goiás no time mineiro. Ele será o único novo reforço atleticano que começará jogando na quinta, ao lado de alguns garotos vindos da base e de jogador que tentam recuperar espaço no elenco.

O único titular em campo será o goleiro Victor. E o Atlético-MG vai jogar com: Victor; Patric, Bremer, Matheus Mancini e Danilo; Yago, Gustavo Blanco, Valdívia e Hyuri; Erik e Carlos.

"É um time que tem jogadores de qualidade e que pode se aproximar muito da forma que eu quero que a equipe jogue, mas temos que levar em consideração que é o primeiro jogo. O início é sempre muito difícil pela contundência da preparação, mas são excelentes jogadores, todos em condição de jogar como titulares", declarou Oswaldo.

Apesar de admitir que o time considerado titular será poupado para a segunda rodada, quando o Atlético-MG estreia em casa, diante do Democrata de Governador Valadares, o treinador alvinegro destacou a qualidade dos atletas que enfrentarão o Boa e explicou a opção pelos reservas.

"Em primeiro lugar, estou tentando colocar no primeiro jogo quem estiver em melhores condições físicas para jogar. Alguns jogadores precisam de um pouco mais de cuidado na preparação e todos os jogadores que precisam desse cuidado estamos resguardando, essa é a ideia", disse.

O treinador também fez questão de elogiar o trabalho realizado na pré-temporada. "Os treinamentos foram fortes, trabalhamos em tempo integral exigindo bastante da parte física dos jogadores, da paciência, da resistência, e eles estão muito bem. Então, nesse aspecto, o trabalho tem sido muito proveitoso. Estamos fazendo uma base muito boa para que a gente tenha aspirações futuras."