Sem surpresas, Carille define Corinthians para a estreia no Paulista

16/01/2018 | 19:40



O técnico Fábio Carille definiu nesta terça o Corinthians para enfrentar a Ponte Preta, quarta-feira, às 21h45, pela estreia no Campeonato Paulista. Como de praxe, o treinador não fez mistério e confirmou a formação que iniciou o confronto contra o Rangers, em Orlando, pela Florida Cup.

Em treino tático realizado no CT Joaquim Grava, Carille montou o time com: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Gabriel; Romero, Jadson, Rodriguinho e Clayson; Kazim. A formação reserva, que não teve goleiro, contou com: Mantuan, Warian, Léo Santos e Maycon; Camacho, Marquinhos Gabriel, Pedrinho, Júnior Dutra e Lucca; Carlinhos.

Juninho Capixaba não foi inscrito dentro do prazo, por isso fica fora da partida. O meia Mateus Vital, o atacante Emerson e o zagueiro Henrique não foram para o campo. Os três devem ter condição de jogo a partir da semana que vem.

Confira a lista dos relacionados para a partida contra a Ponte Preta

Goleiros: Cássio e Caíque

Laterais: Fagner e Guilherme Romão

Zagueiros: Balbuena, Léo Santos, Pedro Henrique

Volantes: Gabriel, Maycon, Mantuan e Camacho

Meias: Jadson, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel

Atacantes: Pedrinho, Romero, Kazim, Júnior Dutra, Clayson, Lucca e Carlinhos