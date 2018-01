Lula diz ao Tribunal de Lava Jato que vai à Etiópia após julgamento

16/01/2018 | 19:39



A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou nesta terça-feira, 16, ao Tribunal Regional Federal da 4ª. Região (TRF-4) que irá participar de um encontro de líderes na Etiópia no próximo dia 27, a convite da União Africana, entidade que reúne 54 Estados.

O ex-presidente embarcará no dia 26. O retorno está marcado para 29 de janeiro.

"O comunicado foi feito ao Tribunal em atenção à lealdade processual", assinalou o advogado Cristiano Zanin Martins, defensor do ex-presidente.

Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e seis meses de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do famoso triplex do Guarujá.

Contra a sua condenação, o petista recorreu ao TRF-4. No dia 24, a Corte federal vai julgar os recursos do ex-presidente e de outros seis réus neste processo. Lula não vai ao julgamento.