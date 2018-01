Lula participa de encontro com artistas e intelectuais na quinta-feira em SP

16/01/2018 | 19:30



Como parte dos preparativos para o julgamento de seu caso pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), na semana que vem, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve participar na próxima quinta-feira, 18, em São Paulo, de um encontro com artistas e intelectuais.

O petista, que ainda não se pronunciou de onde vai acompanhar seu julgamento, vai intensificar suas aparições nos próximos dias. Hoje, ele participa de outro ato com artistas e intelectuais, no Rio de Janeiro. Como confirmou à reportagem o líder do PT na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta, a ida do ex-presidente a Porto Alegre estava condicionada à possibilidade de ele ser ouvido no julgamento. No entanto, o desembargador João Pedro Gebran Neto, do TRF-4, negou hoje pedido feito pela defesa.

Lula foi condenado, em julho, a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. A defesa do petista recorreu e o julgamento em segunda instância acontece no próximo dia 24, no TRF-4. Caso a condenação seja confirmada, Lula pode ser considerado inelegível pela Lei da Ficha Limpa e ter sua prisão decretada.