Orquestra sinfônica se apresenta no Teatro Bradesco em São Paulo

16/01/2018 | 08:20



Após emocionantes apresentações sold out no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, a Orquestra Petrobras Sinfônica se prepara para encarar um novo desafio em 2018: trazer o espetáculo que encantou a Cidade Maravilhosa para dois shows especiais em São Paulo.

Com regência de Felipe Prazeres, 54 músicos vão executar, nos dias 22 e 23 de fevereiro, no consagrado palco do Teatro Bradesco, a verossímil versão orquestrada de todas as composições de “Thriller”, álbum de Michael Jackson que revolucionou os rumos da indústria fonográfica e completou 35 anos de lançamento em 2017.

Os arranjadores brasileiros Marcelo Caldi, Mateus Freire e Jessé Sadoc assinam a adaptação de sucessos como “Beat It”, “Thriller” e “Billie Jean”.

“Thriller” se consagrou por sua pegada mais eletrônica, de guitarras, teclados e sintetizadores, que influenciou a música na década de 1980. O disco do Rei do Pop se mantém até hoje no topo da lista dos mais vendidos da história, ultrapassando a marca de 110 milhões de cópias.

Este será o segundo concerto da série Álbuns, que em fevereiro lotou casas de espetáculo pelo país com o projeto Ventura Sinfônico, em homenagem ao disco do Los Hermanos, visto por mais de 10 mil pessoas.

A iniciativa é uma das ações da Petrobras Sinfônica que buscam popularizar a música clássica e renovar o público do gênero. Entre as novidades do conjunto, destacam-se a reformulação da identidade visual e a divisão da Temporada 2017 em três mundos: Clássico, Pop e Urbano.

Duração: 70 min.

Faixa Etária: Livre

Realização:

Opus Promoções

Orquestra Petrobras Sinfônica

SÃO PAULO (SP)

SESSÕES

22/02/2018 - Quinta-feira – 21h

23/02/2018 - Sexta-feira – 21h

Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 / 3º piso – Bourbon Shopping São Paulo)

www.teatrobradesco.com.br

INGRESSOS NA PRÉ-VENDA – PLATAFORMA QUEREMOS

Setor Valor Plateia R$ 80,00

# VENDA ONLINE (QUEREMOS)

https://www.queremos.com.br/concert/2018/02/SP/thriller_sinfonico_sp_22

https://www.queremos.com.br/concert/2018/02/SP/thriller_sinfonico_sp_23

ATENÇÃO: Não será permitida a entrada após o início do espetáculo.

Capacidade: 1457 pessoas

Acesso para deficientes

Estacionamento:

Isento até 15 minutos

Compras no Záffari acima de R$ 40,00 = 3h de isenção

Self: Primeiras 2 horas = R$ 12,00

Hora adicional = R$ 2,00

Valet Parking: 1ª hora = R$ 16,00

Hora adicional = R$ 10,00

Motos: Primeiras 2 horas = R$ 10,00

Hora adicional = R$ 2,00