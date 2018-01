Thais Fersoza revela a origem do nome dos filhos, Melinda e Teodoro

16/01/2018 | 08:11



Thais Fersoza matou a curiosidade de alguns fãs que ainda a questionavam sobre a origem do nome de seus filhos com Michel Teló. Em seu canal no YouTube, a atriz fez um longo vídeo em que revelou detalhes do momento em que decidiu ao lado do cantor sertanejo que a filha mais velha seria Melinda e o caçula seria Teodoro.

- Quando a gente começou a falar em ter neném, eu sonhei que estava grávida e vi uma bela menininha assim sentada de lado em uma cadeira e eu assistia o Michel conversando com ela, então eu entendi que ele estava conversando com a nossa filha. E aí, no final, ele disse para ela: Olha, você não é esquece, a mamãe é a linda minha e você é a minha linda. Aí ela disse: É papai, minha linda, Melinda, disse a atriz se derretendo ao lembrar que o casal tem apelidos no celular de Linda Minha e Meu Lindo.

A beldade contou que guardou o nome por muito tempo, já que o sonho tinha acontecido muito antes de engravidar. No momento que soube que teria uma filha, ela contou ao marido sobre o sonho e Teló ficou apaixonado pela origem do nome, definindo como a primogênita se chamaria.

Já Teodoro acabou sendo uma homenagem à família de Michel Teló. Thais Fersoza explicou que tudo não passa de uma combinação com o nome dos irmãos do marido:

-Teodoro é o nome um pouco mais comum, mas eu nunca tinha pensado nele antes, até porque eu achava que eu nunca ia ser mãe de menino, pensei que seria mãe só de menininha. Eu sempre falei que era uma homenagem ao pai, mas também nunca revelei o porquê. Os irmãos do Michel são Teófilo e Teotônio, então reza a lenda que meu sogro gostava do Michel Platini na época, que estava estourado, aí ficou Michel. Então, a gente foi buscar qual seria o nome do Michel caso tivesse surgido o Platini na época em que ele nasceu. O nome dele seria Teodoro. Achei um nome lindo, forte e resolvi colocar para fazer uma homenagem a ele e aos meus sogros.

Antes mesmo de falar sobre os filhos, Thais ainda entregou que o sobrenome Fersoza não existe e acabou sendo uma criação para ela usar profissionalmente, já que ela se chama Thais Cristina Soares dos Santos. Para não magoar nenhum dos pais, a morena acabou não escolhendo nenhum dos sobrenomes para usar artisticamente e fez uma junção entre os nomes da família:

- Fersoza é artístico mesmo, é fake. Conversando com minha mãe, ela teve a brilhante ideia de fazer a junção do sobrenomes da minha família e teve o Fernandes, que é sobrenome da minha mãe. Ai pegamos o fer, de Fernandes, so de Soares e sa de Santos, só que aí para ficar mais gostoso de ouvir trocamos o S pelo Z. Não foi algo pensado, foi naturalmente.