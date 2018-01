Sem destaques de 2017, Botafogo inicia Carioca contra a Portuguesa

16/01/2018 | 07:55



O Botafogo quer apagar a participação do Campeonato Carioca de 2017, quando sequer avançou às semifinais, para brilhar na atual edição. O time comandado pelo agora técnico Felipe Conceição abre a temporada diante da Portuguesa, em partida marcada para esta terça-feira, às 21h30, no Engenhão. Será a abertura da Taça Guanabara, que corresponde ao primeiro turno da competição.

Fora da Copa Libertadores, o Botafogo começa o ano com muitas mudanças, a principal delas sendo a saída de Jair Ventura para o Santos. Outros destaques que deixaram o time em 2018 foram Bruno Silva, contratado pelo Cruzeiro, e Roger, novo atacante do Internacional.

Já a Portuguesa entra em campo motivada em fazer um bom campeonato, ainda mais depois de ter conquistado a Copa Rubro-Verde, torneio disputado entre as "Portuguesas" do futebol brasileiro.

Dois velhos conhecidos da torcida botafoguense estão defendendo a Portuguesa e serão titulares. Um é o goleiro Milton Raphael, que foi revelado pelo time de General Severiano, onde ficou de 2010 a 2013. O outro é o atacante Alexandro, que passou em 2010 e depois defendeu vários clubes, como Ponte Preta, Bahia e Paysandu.

FORMA DE DISPUTA - O Campeonato Carioca de 2018 já está, na verdade, sendo disputado desde dezembro, com a realização da fase preliminar. Ela foi disputada por seis clubes e qualificou Cabofriense e Macaé. Com 12 times divididos em dois grupos de seis, agora começa a Taça Guanabara (primeiro turno). Depois será realizada a Taça Rio (segundo turno). O campeão será conhecido em 8 de abril.

Na Taça Guanabara, os times se enfrentarão em turno único dentro do seu respectivo grupo, classificando-se para as semifinais os dois melhores colocados de cada chave. Depois haverá cruzamento para definir os finalistas e o campeão.

Ao término da Taça Guanabara, começará a Taça Rio, com os times do Grupo B enfrentando os do C em turno único, classificando-se os dois primeiros colocados de cada chave para as semifinais.

Terminado essa etapa, os dois times com as melhores campanhas se unem aos campeões da Taça Guanabara e da Taça Rio na disputa da semifinal do Carioca. Os vencedores farão a finalíssima do Estadual.

MAIS JOGOS - A primeira rodada segue na quarta-feira com mais quatro jogos. Campeão de 2017, o Flamengo enfrenta o Volta Redonda no Raulino de Oliveira. A partida marcará a estreia de Paulo César Carpegiani no comando do time da Gávea, na vaga deixada por Reinaldo Rueda, que assumirá a seleção chilena.

O Fluminense visitará o Boavista, enquanto o Madureira enfrentará o Macaé, um dos que se classificaram na fase preliminar, ao lado da Cabofriense, que vai jogar diante do Nova Iguaçu. Na quinta-feira, o Vasco pega o Bangu.