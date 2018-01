Madson é apresentado no Grêmio e exalta concorrente Léo Moura: 'Ele é referência'

15/01/2018 | 19:45



O lateral-direito Madson foi oficialmente apresentado nesta segunda-feira como reforço do Grêmio para a temporada. O jogador que veio do Vasco, e assinou contrato por quatro temporadas, recebeu a camisa 21 do vice-presidente de futebol, Odorico Roman, e do diretor executivo, André Zanotta, e falou pela primeira vez como reforço tricolor.

"Venho me preparando para sempre evoluir. Hoje, tenho a oportunidade de estar no Grêmio e sei da responsabilidade de vestir essa camisa", declarou. "Todo jogador um dia sonhou em jogar no Grêmio."

Madson chega para substituir Edílson, que se destacou na conquista da Libertadores no ano passado e foi negociado com o Cruzeiro. O jogador de 26 anos, no entanto, terá a concorrência do veterano Leonardo Moura, de 39. E apesar de brigarem pela mesma vaga, o reforço não escondeu a admiração pelo companheiro.

"O Léo é uma referência, sempre gostei do futebol dele e é um lateral excelente. A disputa vai ser sadia e o Renato vai fazer a melhor escolha. O que importa é que quem entrar estar apto a fazer o melhor", disse.

A seu favor, Madson tem o fato de ter sido pedido pelo técnico Renato Gaúcho, que o elogiou em outras oportunidades. "A responsabilidade é grande. Mesmo se chegasse pela indicação da diretoria, que logicamente deu o aval, tinha que vir e mostrar meu valor. Com ele (Renato) pedindo, aumenta a responsabilidade. Mas não posso trazer um peso desnecessário para mim", considerou.

Madson ainda não foi regularizado e, por isso, não sabe se poderá estar em campo na estreia do Grêmio no Campeonato Gaúcho, diante do São Luiz, nesta quarta-feira. O time tricolor aguarda a situação dos reforços para definir a escalação, que será composta em boa parte por atletas do time transição.