Vendas do varejo sobem 1,1% em dezembro, diz Cielo

15/01/2018 | 19:35



As vendas do varejo brasileiro subiram 1,1% em dezembro, na comparação com o mesmo período de 2016, segundo índice calculado pela operadora de cartões de pagamento Cielo com base nas vendas das mais de 1,6 milhão de lojas credenciadas à companhia.

Segundo a empresa, sem o efeito negativo do calendário, que teve menos dias úteis no mês passado porque o Natal caiu numa segunda-feira - e não num domingo, como em 2016 -, o índice mostra alta de 1,7%, já descontada a inflação. Só no período que antecedeu o Natal, entre os dias 18 e 24 de dezembro, houve um crescimento nominal de 2,8% das vendas ante o mesmo período de 2016.