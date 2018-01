Loja andreense promove diversão as crianças nas férias

Juliana Bontorim



16/01/2018 | 08:00



Espaço andreense incentiva resgate do brincar criativo

Nas férias, o que as crianças mais querem é diversão. E o que os adultos menos tem é tempo. É preciso conciliar para fazer parte desta fase da vida, que, literalmente, não volta mais. De acordo com Carina Varella Galastri, integrante de loja focada em entretenimento educacional em Santo André, é preciso que os pais promovam mais a interação com os filhos dentro de casa.

Algumas dicas são: mímica, boliche cego – os pinos podem ser garrafas PET com água e os olhos devem estar vendados –, e até mesmo bancar o chef de cozinha, onde juntos podem fazer bolos e outras receitas gostosas.Neste mês, o espaço de vendas de brinquedos educativos está focado nas oficinas para os pequenos, que englobam produções artesanais somadas à temas com seus personagens favoritos de filmes e desenhos. Entre ações realizadas está O Detetive do Prédio Azul, onde, em equipe, os participantes buscaram desvendar mistérios e também colocar a mão na massa, já que confeccionaram as próprias cadernetas para o jogo. “Hoje, os petizes brincam mais sozinhos, geralmente com jogos tecnológicos, daí a criatividade e a atividade física não são tão estimuladas. É preciso repensar”, explica Carina.

