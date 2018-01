Norueguesa BW Energy anuncia produção de petróleo no Gabão no 2º semestre

14/01/2018 | 19:28



01/2018 - A BW Energy Gabon, uma companhia de petróleo norueguesa que opera no Gabão, afirmou neste domingo que irá começar a produção do óleo na segunda metade do ano.

"Este é um bom período para desenvolver petróleo e gás. A profundidade da água é de 115 metros, o que torna o desenvolvimento do projeto mais fácil", afirmou o gerente geral da companhia, Lin Espey.

Em fevereiro, a BW pagou US$ 12 milhões por 91,67% do campo de Dussafu, que pertencia à Panoro Energy. Fonte: Dow Jones Newswires.