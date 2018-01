Portuguesa avança nos pênaltis e Goiás elimina Grêmio na Copa São Paulo

14/01/2018 | 19:14



Mais três clubes classificados às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior foram definidos na tarde deste domingo. Em jogos válidos pela terceira fase, a Portuguesa conquistou a classificação na decisão por pênaltis, assim como o Avaí, enquanto o Goiás avançou ao eliminar o Grêmio nos 90 minutos regulamentares.

A Portuguesa já havia passado pelo drama das penalidades na segunda fase, quando desbancou o São Paulo-AP. Mais uma vez no Canindé, o time da capital vencia o América-MG por 1 a 0, com gol de Tauan, até os 40 minutos do segundo tempo, quando Vitão empatou para os adversários. Nos pênaltis, vitória por 7 a 6 da Lusa.

O adversário da Portuguesa nas oitavas de final será o Goiás, que venceu o Grêmio por 1 a 0, em Mogi das Cruzes, com um gol marcado por Vinícius. O horário e o local do jogo na terça-feira ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol.

Outro time que avançou foi o Avaí. Em Jundiaí, o time catarinense saiu atrás no jogo contra o Red Bull Brasil, com um gol contra de Michel, na etapa inicial, mas buscou o empate com Rael, no segundo tempo. Com isso, a decisão foi para os pênaltis e o Avaí venceu por 6 a 5. Na próxima fase, vai enfrentar o vencedor do duelo entre Corinthians e Ferroviária.

Confira os resultados dos jogos já encerrados neste domingo pela 3.ª fase da Copa São Paulo:

Palmeiras 7 x 0 Taubaté

Água Santa (1) 1 x 1 (3) Vasco

Red Bull Brasil (5) 1 x 1 (6) Avaí

Portuguesa (7) 1 x 1 (6) América-MG

Goiás 1 x 0 Grêmio