Coração preparado para fortes emoções

Antonio Carlos Lopes



15/01/2018 | 08:31



As doenças cardiovasculares na mulher já ultrapassam as estatísticas dos tumores de mama e útero. Segundo dados recentes da OMS (Organização Mundial da Saúde), respondem por um terço das mortes no mundo, com 8,5 milhões de óbitos por ano, ou seja, mais de 23 mil por dia. Entre as brasileiras, principalmente acima dos 40 anos, as cardiopatias chegam a representar 30% das causas de falecimento, a maior taxa da América Latina.

Preocupada com esse cenário alarmante, a SBCM (Sociedade Brasileira de Clínica Médica) patrocina a campanha Mulher Coração, em julho de 2016, voltada à conscientização do aumento significativo de eventos cardiovasculares entre o gênero feminino. É uma ação permanente, de caráter educativo, que já recebeu apoio de celebridades como a empresária e presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna, Malu Mader, Cláudia Raia, Betty Faria, entre outras, e ainda de instituições de prestígio, como a Associação Paulista de Medicina e a Marjan Farma.

A iniciativa nasceu da necessidade de informar as mulheres sobre a prevenção de doenças cardiovasculares. Na maioria das vezes, elas não sentem os sintomas comuns, como dores no peito, e, por conseguinte, não valorizam os sinais de possíveis problemas.

Friso novamente que aproximadamente 30% dos acidentes cardiovasculares acontecem entre a população feminina, no Brasil. Então, trata-se de problema grave. Assim, é de nossa responsabilidade divulgar as formas de identificar e evitar esses casos.

Aliás, é uma missão que deve ser abraçada não só por médicos e profissionais de Saúde. O Estado tem obrigação de fazê-lo também, em todos os níveis. Inclusive porque, como avisa sabiamente o velho ditado, ‘é melhor prevenir do que remediar’.

Em um momento em que a valorização e o respeito ao gênero feminino são tão debatidos e justamente defendidos, cabe aos governos e aos nossos políticos cumprirem a lição de casa. Investir na promoção à Saúde do coração das mulheres é um gesto cidadão e de respeito, que todos esperamos ver.

São fatores de risco a menopausa, período no qual a mulher para de fabricar o estrogênio, hormônio responsável pela manutenção do revestimento dos vasos sanguíneos; o uso de pílulas anticoncepcionais (lembrando que sua ingestão, que, em geral, acontece desde a adolescência, pode aumentar os riscos de trombose, ou seja, entupimento de veias ou artérias); a terapia de reposição hormonal; doenças preexistentes, como diabete, hipertensão e alteração nas taxas de colesterol; além de maus hábitos alimentares, físicos e o cigarro.

A boa notícia é que a prevenção é fácil e não exige investimentos, só amor pela própria saúde. Pequenas mudanças na rotina feminina são capazes de evitar oito em cada dez casos de doenças cardíacas.

Para começar, busque uma dieta equilibrada e saudável. Prefira alimentos ricos em fibras e gorduras mono e poli-insaturadas que auxiliam na redução do colesterol ruim (LDL). São eles: soja, feijão, lentilha, grão-de-bico, tomate, peixes, azeite, alho, aveia, banana, castanhas. Evite sempre que possível sanduíches fast-food, frituras, embutidos, alimentos industrializados e carnes gordas.

Também coloque em sua lista de cuidados a manutenção do peso e a prática de exercícios físicos regularmente. Outras dicas essenciais são ir ao médico regularmente e fazer acompanhamento periódico dos índices de colesterol e da pressão arterial.

Dessa forma, sem esforço ou habilidades sobrenaturais, 2018 pode ter nossas mulheres de coração preparado para enfrentar fortes emoções. Que sejam muitas e boas.